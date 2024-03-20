علق طائر أليف نادر ومحبوب لرجل من ولاية تكساس الأمريكية في أعلى شجرة بالقرب من بحيرة لويسفيل لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم إنقاذه أخيرًا.

أصيب مكاو كاتالينا، البالغ من العمر 15 عامًا، بالفزع أثناء جلسة تصوير الأحد، وطار بين الأشجار التي يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا.

وشملت ملحمة إنقاذه محاولات من قبل صاحبه، ورجال الإطفاء، وحتى متسلقي الأشجار.. ولكن دون جدوى.

كانت كارولين فاندرغريف مراسلة محطة KTVT الإخبارية موجودة هناك لتقديم تقرير عن القصة عندما أصبحت جزءًا من عملية الإنقاذ، حينما أحضرت معها وجبات خفيفة لأطفالها ولحسن الحظ، كان الطائر جائعًا جدًا.