هاتان الكلمتان لا تتوقع رؤيتهما معًا.. "Fish Doorbell"، إذا يتيح جرس باب السمكة للمتابعين على شبكة الإنترنت مساعدة الأسماك على التكاثر.

لاحظ أحد علماء البيئة ويُدعى مارك فان هيوكيلوم، أن الأسماك تنتظر عند هويس القناة الرئيسية في مدينة أوتريخت الهولندية، لأنها تحتاج بالفطرة إلى السباحة أعلى النهر لوضع بيضها.

حينها يمكن فتح البوابات التي تسمح للأسماك بالتوجه إلى أعلى النهر لوضع البيض وتخصيبه.

ومن هنا ابتكر عالم البيئة جرس باب السمك.

حيث يمكنك مشاهدة البث المباشر للكاميرا تحت الماء وتجمع السمك عند البوابة وفقط على المتابعين رن جرس الباب عن السمك ليتم فتح البوابة من قبل عالم البيئة لتكمل مسيرتها المعتادة وتكمل دورة حياتها الطبيعية.

وفي تقرير جيني موس من CNN المزيد من المواقف الطريفة التي حدثت خلال التجربة الفريدة من نوعها.