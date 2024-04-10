تُظهر لقطات كاميرا مراقبة أمنية “EarthCam”، إلقاء كرسي من حانة على سطح مبنى مكون من 6 طوابق في وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية ولحسن الحظ فإن الكرسي أخطأ ضابطي شرطة كانا موجودين أسفل المبنى على الطريق.

وتقول الشرطة إن نجم موسيقى الكانتري مورغان والين قد تم اعتقاله بتهمة رمي الكرسي موجهة إليه 3 تهم تتعلق بجناية التهور بتعريض الآخرين للخطر، وتهمة واحدة تتعلق بجنحة السلوك غير المنضبط..

و أكد محامي والين في بيان أرسل إلى شبكة CNN، الاعتقال، وقال إن نجم الغناء مورغان والين يتعاون بشكل كامل مع الشرطة.