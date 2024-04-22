أصدرت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت ألبومها الحادي عشر "The Tortured Poets Department"، ويضم 31 أغنية، ويعتبر تكريسًا لإرثها الموسيقي وكسيدة أعمال تواصل تحطيم الأرقام القياسية على مستوى العائدات من الأغاني والجولات الموسيقية في أمريكا وحول العالم.

وكانت سويفت قد أعلنت عن الألبوم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة: " كل شيء مباح في الحب والشعر".

عربياً، وفي إعلان مفاجئ لجمهورها.. تستعد المغنية المصرية آمال ماهر لإحياء حفلها الأول في السعودية مطلع شهر مايو/أيار المقبل بمدينة جدة، وذلك بعد حفلٍ غنائي أحيته مؤخراً في القاهرة، وصفته بـ " ليلة من ألف ليلة وليلة".

ومن الإصدارات الموسيقية والحفلات الغنائية إلى السينما، حيث تم الإعلان أخيراً عن موعد عرض الفيلم السينمائي المصري المنتظر "السرب" بدور العرض المصرية في الأول من مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد عامين تقريباً على انتهاء تصويره.

ويتناول الفيلم الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري على الأراضي الليبية، بعد واقعة مقتل21 مصريًا في ليبيا سنة 2015.

"السرب" من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة: أحمد السقا، ونخبة من نجوم السينما المصريين.

وفي مصر تستمر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان "أسوان لأفلام المرأة" إلى الخامس والعشرين من شهر إبريل / نيسان الجاري، وتحتفي هذه الدورة بالسينما الفلسطينية والسودانية، وتحل السينما التونسية ضيفة شرف على المهرجان، وافتُتح بعرض فيلم "بنات ألفة" من بطولة النجمة هند صبري التي كرمها المهرجان.

وأخيراً.. تفاعل رواد منصات التواصل في مصر والعالم العربي مع خبر رحيل عمدة الدراما المصرية، الفنان الراحل صلاح السعدني، عن عمر 83 عامًا، وبدا لافتًا أن نقابة المهن التمثيلية في مصر أصدرت بياناً طلبت فيه من الصحفيين عدم تغطية مراسم العزاء بناء على رغبة أسرة الفنان الراحل.

وأعلن النقيب أشرف زكي أنه سيتم وضع قواعد لتغطية مراسم الدفن أو الجنازات بالاتفاق بين النقابة والصحفيين.. "حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة" بحسب نص البيان.