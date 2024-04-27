يقول مايك دراغيتش إنه تلقى اتصالا من مكتب عمدة مدينة جاكسونفيل بخصوص تمساح شارد.

قام مايك دراغيتش ويعمل صائد تماسيح مرخص له في ولاية فلوريدا الأمريكية، بإزالة التمساح الذي كان يتجول في أحد الشوارع المزدحمة في مدينة جاكسونفيل حيث أمسك دراغيتش بالتمساح الذي يبلغ طوله 8 أقدام أي ما يعادل مترين ونصف تقريبًا، بأسلوب الرجل المتمرس بيديه العاريتين وقام بحمله أمام حشد كبير من الحاضرين وهم يقومون بالهتاف والتصفيق له، وقد تم تسجيل المواجهة التي حدثت بينهما على كاميرات الفيديو.