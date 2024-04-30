تفاعل متابعو منصات التواصل في مصر على نطاق واسع مع صور ومقاطع فيديو من زفاف وُصف بـ "الأسطوري"، أقيم على مدى 4 أيام في مناطق أثرية شهيرة بالقاهرة، للملياردير الأمريكي من أصل هندي إنكور جين على عارضة الأزياء إريكا هاموند.

ونبقى في مصر، حيث نفت الإعلامية المصرية مها الصغير ما تم تداوله عن انفصالها عن النجم المصري أحمد السقا، وذلك بعدما حققت الشائعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل مؤخراً.

وإلى عالم الموسيقى وأفضل 50 أغنية بوب عربية في القرن الحادي والعشرين، بحسب مقال نشرته مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية والتي تعتبر مرجعاً للمهتمين في هذا المجال حول العالم.

و تصدر القائمة المليئة بالمفاجآت؛ أغنية "تمللي معاك" التي صدرت العام 2000 للـ "الهضبة" عمرو دياب.

وفي بيان مفاجئ لجمهور "فنان العرب"، تم الإعلان عن تأجيل كافة أنشطة الفنان السعودي محمد عبده، بـ"الاتفاق معه"، وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة "حتى إشعار آخر"، وذلك في تدوينة نشرتها مجموعة "روتانا" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

أخيراً، احتفل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بعيد ميلاد زوجته الأميرة رجوة الحسين الـ 30 ، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام .

وبينما تواجه الأميرة كيت ظروفًا صحية صعبة، احتفت الصفحة الرسمية لأمير وأميرة ويلز على إنستغرام بذكرى زواجهما بصورة من حفل زفافهما قبل 13 عامًا.