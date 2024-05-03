تم تقديم لاعب خط الهجوم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي تايلور ليوان في ملعب مباراة فاصلة لكأس ستانلي للهوكي في ناشفيل، حيث عمد اللاعب السابق إلى شرب البيرة قبل أن يسكب ما تبقى على رأسه.

حينها بدأت ابنته وين في تقليده بمياهها، وسط حماسة والدها، حتى توقفت أخيرًا لتستنشق الهواء ليرفعها هو بدورها بذراعيه.

يعتقد معظم الناس أن الأمر كان رائعًا، وعلق أحدهم: "لقد كانت تلك أفضل لحظة لأب وابنته على الإطلاق!".

رغم أن البعض كان مستاءً. "هذه تربية مثيرة للشفقة"، حسبما علق آخر. بينما كتب أحدهم: "لا يوجد شيء لطيف في تعليم ابنتك احتساء مشروب".

مراسلة CNN جيني موس تنقل لكم التفاصيل عبر هذا التقرير.