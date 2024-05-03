تحدث المخرج المصري، مروان حامد، عن سلسلة أفلام "الفيل الأزرق"، في مقابلة لـCNN بالعربية، حيث بيّن كيف يتعامل مع أعماله الفنية وكيف فتح "الفيل الأزرق" أبوابًا جيدة جدًا.

وقال المخرج المصري في المقابلة: "أنا من النوع الذي ينتقد عمله دائمًا، وأرى دائمًا أن أمام الشخص المجال لتطوير نفسه وعمله، لكن (فيلم) الفيل الأزرق فتح لنا أبوابًا جيدة جدًا فيها حرية وفيها مجال من الخيال".

كما تطرق حامد أيضًا إلى "الخلطة السرية" التي أدت إلى نجاح شراكته مع المخرج والممثل المصري، كريم عبدالعزيز، حيث قال: "كان له دور كبير جدًا في نجاح الجزء الأول والجزء الثاني من الفيل الأزرق. لديه القدرة على أداء أي دور وأي نوع من الأدوار السينمائية"، مشيرًا إلى أن عبدالعزيز "يقدس العمل بشكل كبير جدًا وبيتعامل مع السينما بجدية شديدة جدًا وبتركيز وبإتقان وإخلاص"، حسب تعبيره.

كما قيّم حامد للشراكة الفنية بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن التعامل بين البلدين ممتد منذ زمن طويل وليس بجديد.