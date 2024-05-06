كشف المطرب السعودي محمد عبده عن إصابته بسرطان البروستاتا، مؤكداً أن حالته الصحية تتحسن، وذلك في رسالة صوتية نشرتها مجموعة "روتانا" عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك بعد وقت قصير من صدمة الإعلان عن إصابة "فنان العرب" بالسرطان، في سياق رسالته الصوتية الأخيرة التي تبادلها مع الأمير السعودي الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن، ونشرتها "روتانا"، والعديد من وسائل الإعلام، وأحدثت ضجة كبيرة على منصات التواصل.

وأتى هذا الإعلان بعد أسبوعٍ تقريباً من تعليق كافة أنشطة "فنان العرب" الموسيقية "حتى إشعار آخر".

صدمة محبي الفنان محمد عبده، بالكشف عن إصابته بالسرطان، تزامنت مع الحزن الذي عم الوسط الفني في السعودية والعالم العربي، برحيل الأمير السعودي الشاعر بدر بن عبد المحسن، في باريس، عن عمر خمسة وسبعين عامًا، بعد معاناة مع المرض.

الأمير الشاعر الراحل لُقب بـ "مهندس الكلمة"، وحاز وشاح الملك عبد العزيز في 2019، وكرمته الهيئة العامة للترفيه في لسعودية بليلة عنوانها "ليلة الأمير بدر بن عبد المحسن: نصف قرن والبدر مكتمل".

وتغنى بقصائده أبرز نجوم الغناء في السعودية وعلى رأسهم "فنان العرب" محمد عبده، والفنان السعودي الراحل طلال مداح.

كما غنى من ألحانه العديد من نجوم الغناء العرب ومن بينهم، المطربة المصرية نجاة الصغيرة، والفنان العراقي كاظم الساهر، وأصالة.

ونعى الأمير الراحل رئيس هيئة الترفيه في السعودية، والعديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي.

وبعيداً عن أجواء الحزن، أحيت المطربة المصرية آمال ماهر حفلها الأول في السعودية، بمدينة جدة، بعد تحضيراتٍ كبيرة.

حفلٌ وصف بالـ "مبهر"، وحقق تفاعلًا كبيراً على منصات التواصل في المملكة ومصر، بين محبي آمال الذين أقلقهم غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تعود لاستئناف نشاطها الفني مؤخراً.

وتفاعلت أصالة مع حفل آمال بالسعودية، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشادت فيها بأدائها، وإطلالتها.

عالميًا.. اجتذب حفل مادونا المجاني في البرازيل ما يزيد على المليون ونصف المليون شخص إلى شاطئ "كوباكابانا"، متحدين درجات الحرارة ليشهدوا نهاية الجولة العالمية لـ "ملكة البوب" والتي تبلغ من العمر 65 عامًا، وشاركها الحفل مغنو بوب، وراقصوا "سامبا" برازيليون، في عرض استمر لأكثر من ساعتين.