أصبح منع إرهاق الموظفين أولوية مهمة لدرجة أن ما يقرب من ثلث الشركات الأمريكية الكبيرة تستكشف أسابيع عمل أقصر. إحداها هي"Exos".

الرئيس التنفيذي سارة روب أوهيغان رأت الإرهاق وأرادت إصلاحه. وكانت إجابتها شيئًا تسميه "افعل ما يحلو لك أيام الجمعة".

وبحسب أوهيغان، فإن ذلك يعني " أنك تفعل ما تريد. يمكنك أن تقول، أنا مرهق هذه الجمعة. أنا بحاجة للذهاب لقضاء بعض الوقت في المشي لمسافات طويلة. قد يقول أشخاص آخرون أن يوم الجمعة هو يومي للعمل بشكل هادئ دون إزعاج. ولكن ما اشترطناه هو أنه لا يمكنك إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو الكتابة لأي من زملائك ولا يمكنك تنظيم اجتماعات. إنها جمعة لفعل ما يحلو لك".

وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن "ما يسير جنبًا إلى جنب مع ما تفعله يوم الجمعة هو الطريقة التي بنينا بها الأيام الأخرى من الأسبوع، حيث قمنا بتنظيم هذا الأمر لأننا نعلم في الواقع من تدريب الرياضيين ذوي الأداء العالي أنك تضع عليهم الكثير من العبء، و ثم تتبعه بالتعافي المتعمد حقًا، للحصول على المزيد من الأداء من خلال أداء الرياضيين. لذا، فكروا بنا في مكان العمل. لو كنا نعمل 80 ساعة أسبوعيًا أو 70 ساعة أسبوعيًا، كما يفعل بعض الناس، فكيف يمكن لجسمك أن يتعافى؟ سوف تكون مرهقًا بالطبع".

وأكدت أوهيغان إنه "كلما استطعنا المساعدة في تقديم هذا المفهوم القائل بأن التعافي ليس ضعفًا، وإنما في الواقع جزء من إعدادك لأداء أعلى. أعتقد أنه من الأفضل لنا جميعًا".

كما عقدت الرئيس التنفيذي شراكة مع كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا لدراسة كيفية تأثير أسبوع عمل مدته أربعة أيام على أداء الموظف، وبيّنت النتائج قائلة: "كنا نحاول معرفة هل يمكننا إثبات أنه من خلال أسبوع عمل مدته أربعة أيام، سيعمل الموظفون على نفس المستوى أو أفضل وسيشعرون بالتحسن؟ وكان الجواب نعم".

كما شددت على أنه "يمكن لكل صناعة أن تفكر حقًا فيما إذا كانت هناك طريقة لتعاقب مناوبات العمل؟ هل هناك طرق - حتى لو لم تتمكن من العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع - للتفكير حقًا فيما نسميه ثقافة التعافي أولاً".