للبيع، ليست سيارة "ستيشن" وإنما عربة حمراء صغيرة تطورت لتصبح سيارة حمراء كبيرة تسير بسرعة 60 ميلاً في الساعة، يزيد ممشاها عن 57 ألف ميل بقليل، وتصميمها الداخلي أساسي بمقعدين وعجلة قيادة مصنوعة من إطار عربة الحديقة.

قام زوج جودي فوستر ببناء السيارة منذ 14 عامًا على هيكل سيارة بيك آب مازدا من طراز 1976. وعندما توفي زوج جودي مؤخرًا، قررت أن الوقت قد حان لتمرير العربة.

لذا فهي معروضة في مزاد "ألاسكا بريميير"، ويقدرون أنها ستباع بمبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار أمريكي.

مراسلة CNN جيني موس تنقل لكم المزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.