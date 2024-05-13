فاز المغني السويسري نيمو بلقب مسابقة الأغنية الأوربية "يورو فيجن" لعام 2024 عن أغنيته "The Code"، في نسخةٍ وصفت بـ"الأكثر توترًا" في تاريخ المسابقة، حيث عمت الاحتجاجات مدينة مالمو السويدية التي احتضنت الـ68 منها، احتجاجًا على مشاركة إسرائيل، في ظل استمرار الحرب في غزة.

ونبقى في عالم الموسيقى، وأحدث الإصدارات الغنائية العربية، ويتصدرها ألبوم المغنية اللبنانية إليسا الجديد "أنا سكتين"، بعد حوالي 4 سنوات على إصدار ألبومها السابق، وتأجيلات وعقبات أخّرت إصدار الألبوم الحالي.

وأطلقت روبي أغنية جديدة بعنوان "الليلة حلوة" بالتزامن مع انطلاق موسم الصيف.

كما أصدرت بسمة بوسيل أولى أغنياتها "البدايات" بالتعاون مع طليقها الفنان المصري تامر حسني.

وما زال التفاعل مستمراً مع أغنية سميرة سعيد "كداب" التي أصدرتها مطلع الشهر الحالي.

وبعدما أثار القلق على صحته، بإعلان إصابته بسرطان البروستاتا، بدد المطرب السعودي محمد عبده بعضًا من قلق محبيه، بمقطع غنائي، هنأ فيه "فنان العرب" الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي بزفاف نجله.

وأخيراً، يحتفي عشاق الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84في 17 أيار/ مايو الجاري.

وبهذه المناسبة أعلنت “الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي” إعادة عرض آخر أفلام "الزعيم"، فيلم "زهايمر" في صالات السينما بمصر، والسعودية، والإمارات، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، الإعلامية والفنانة المصرية إسعاد يونس.