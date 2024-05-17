أظهر مقطع فيديو للمراقبة عام 2016، حصلت عليه شبكة CNN، أن شون "ديدي" كومز مغني الراب الشهير وهو يمسك بعنف ويدفع ويسحب ويركل صديقته آنذاك كاسي فينتورا خلال مشاجرة حدثت في أحد الفنادق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتشير الدعوى القضائية التي رفعتها فينتورا في نوفمبر من العام الماضي وتم تسويتها في اليوم التالي، إلى الإجراءات التي يبدو أنها تتطابق مع تلك التي شوهدت في الفيديو الذي لا يحتوي صوتًا.

قام كومز بلكم صديقته فينتورا في وجهها بعد أن أصبح في حالة سكر شديد بحسب الشكوى، الأمر الذي دفع فينتورا، وفقًا للدعوى القضائية، إلى محاولة مغادرة غرفة الفندق.

وتقول الشكوى إنه عندما خرجت من غرفة الفندق، استيقظ كومز وبدأ بالصراخ في وجه فينتورا، وتبعها إلى مدخل الفندق وهو يصرخ عليها.

وقد بدأ الثنائي في المواعدة بعد عدة سنوات من لقائهما في عام 2005، ثم افترقا في عام 2019.

ورفضت فينتورا التعليق على الفيديو، لكن محاميها قال لشبكة CNN “إن الفيديو المؤلم أكد بشكل أكبر السلوك المزعج والشرس للسيد كومز.”