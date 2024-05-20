عارضات أزياء بملابس البحر في حدث فريد بالسعودية.. الأبرز في أسبوع

عارضات أزياء بملابس البحر في السعودية، حدثٌ فريد من نوعه حقق تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل ضمن فعاليات "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، الذي احتضنته جزيرة "أمهات" على مدى 3 أيام، من تنظيم "هيئة الأزياء" بهدف دعم هذه الصناعة في المملكة.

ومن عالم الموضة، إلى السينما، وانطلاقة النسخة الـ77 من مهرجان "كان" السينمائي، الذي كرّم هذا العام النجمة الأمريكية ميريل ستريب بـ"سعفة فخرية"، قدمتها لها الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، في ليلة الافتتاح، التي كُرست للاحتفاء بالمرأة، والإشارة لقضاياها.

ويتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" هذا العام 22 فيلماً، قد يكون أبرزها حظاً فيلم الخيال العلمي "ميغالوبوليس" للمخرج الأمريكي الشهير فرانسيس فورد كوبولا الذي قوبل حضوره في المهرجان بحفاوةٍ كبيرة .

ونبقى في عالم السينما، وخبر رحيل المخرج السينمائي السوري عبداللطيف عبدالحميد، عن عمر 70 عامًا، مختتماً مسيرة فنية غنية، وشديدة الخصوصية، قدم خلالها ما يزيد على الـ15 فيلمًا، معظمها من تأليفه وإخراجه.

أخيرًا، وبعيداً عن أجواء الحزن، احتفى محبو النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بإعلان تجاري صورته لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر، بالشراكة مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام مقاطعاً طريفة من كواليس التصوير، حققت تفاعلاً كبيراً، بينما ينتظر جمهورها في السعودية عودتها إلى المسرح من خلال عرضٍ مسرحي يتم التحضير لتقديمه المملكة قريبًا.