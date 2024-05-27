تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج من جماهير النادي الأهلي المصري، حينما طغت هتافاتهم دعمًا للقضية الفلسطينية، على صوته، في استاد القاهرة الدولي، بينما كان يغني في افتتاحية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024، والتي أثمرت عن فوز الأهلي باللقب للمرة الـ12 في تاريخه، وعلى حساب نادي الترجي التونسي هذه المرة.

وحققت مقاطع الفيديو المنتشرة لهتافات جمهور النادي الأهلي بينما كان رمضان يؤدي وصلته الغنائية تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل في مصر، وظهر الجمهور في صورة يدير ظهره له، واعتبر بعض المتابعين ذلك موقفاً من الجمهور ضد مزاعم "التطبيع" التي طالت النجم المصري مرارًا.

ورغم حظر الرموز الفلسطينية في مهرجان كان السينمائي هذا العام، ظهر التضامن مع القضية الفلسطينية في إطلالات نادرة لنجوم وصناع سينما عالميين وعرب في المهرجان، ومن أبرزها إطلالة كيت بلانشيت، بفستان أسود مبطن باللون الأخضر تكاملت ألوانه مع السجادة الحمراء، لتظهر بحركة من يدها رصدتها عدسات المصورين كما لو كانت ترسم العلم الفلسطيني تعبيراً عن تضامنها مع الفلسطينيين، بحسب تفسيرات متابعين وتقارير صحفية، دون أن يصدر أي تعليق عن النجمة الأسترالية.

واختتم مهرجان كان السينمائي فعاليات دورته الـ77، للعام 2024 بمنح فيلم "أنورا" للمخرج الأمريكي شون بيكر، "السعفة الذهبية" أرفع جوائز المهرجان.

وعربياً، حصد الفيلم التسجيلي المصري "رفعت عيني إلى السماء" جائزة "العين الذهبية"، وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها السينما المصرية بهذه الجائزة في مهرجان كان، ضمن قسم "أسبوع النقاد"، مناصفةً مع فيلم "إرنست كول.. لوست آند فَوند"