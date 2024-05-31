بدأ الأمر بالكامل بواحدة من أكثر المكالمات الهاتفية إثارة للدهشة على الإطلاق، إذا قال المتصل بخدمة الطوارئ إنه لا يعلم بمن يتصل، ولكن هناك كنغر هارب ويعبر الطريق أمامه في مدينة لوفكين بولاية تكساس الأمريكية.

اتضح أن الكنغر الهارب مملوك لعائلة شيلبي لوري والتي تمتلك 16 حيوانًا أليفًا من الكنغر.

فقد ترك زوج شيلبي لوري بوابة الحظيرة مفتوحًا عن طريق الخطأ، وانزلق اثنان من حيوانات الكنغر عبرها، حيث بقي أحدهما بجوار الحظيرة، لكن انطلق الآخر هاربًا.

وفي نهاية المطاف وبعد 5 أو 6 ساعات عاد الكنغر الذي يدعى "ريد" إلى منزله.

لم يتم تقييد الكنغر بعد هروبه بل حصل على مكافأة لعودته للمنزل.

ولدى جيني موس من CNN المزيد من الحادثة الطريفة في تقريرها المصور.