تصدرت أحدث صورة للأميرة رجوة الحسين بفستان الحمل "الترند" على منصات التواصل في الأردن والعالم العربي، وتم نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة، بينما تنتظر العائلة الملكية الهاشمية، المولود الأول للأميرين، خلال الصيف الحالي.

وحققت الصور التي نشرتها الفنانة ياسمين رئيس من زفافها على رجل الأعمال المصري أحمد عبدالعزيز، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل.

كما تفاعل متابعون في لبنان والعالم العربي، بشكل كبير مع صور زفاف الفنانين اللبنانيين وسام فارس وسارة أبي كنعان بعد قصة حب استمرت لسنوات.

وأعلنت دانة ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خطوبتها على آلان سعد، بعد عرض زواج رومانسي قدمه لها على أحد شواطئ إسبانيا.

ومن الأخبار التي تفاعل معها متابعو منصات التواصل، في مصر والعالم العربي الأسبوع الماضي، خبر انفصال النجمة المصرية نيللي كريم، عن لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور، بعد عامين ونصف العام من الزواج، الخبر تم نشره بكثافة في وسائل الإعلام المصرية والعربية، ولم تعلق عليه نيللي أو هشام عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل.

وقوبل خبر زواج قطب الإعلام الأمريكي والملياردير روبرت مردوخ للمرة الخامسة بتفاعلٍ كبير عالميًا.

ووسط التقارير الأخيرة التي تفيد بأن جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك يعيشان منفصلين، تلقى المشتركون في النشرة الإخبارية لـ JLo رسالة بريد إلكتروني من لوبيز مؤخرًا، تفيد بإلغاء جولتها الأمريكية الصيفية.

ووجهت لوبيز رسالة شخصية إلى معجبيها، قالت فيها إنها تشعر "بحزن شديد ومدمر" لأنها خذلتهم.

أخيراً.. أحيت فرقة "كايروكي" المصرية حفلاً غنائياً جماهيريًا في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، وذلك بعد أشهر من تأجيل الحفل الذي كان مقررًا في أكتوبر من العام الماضي، وتم تأجيله بسبب اندلاع الحرب في غزة.