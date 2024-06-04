تمتلك أرتريانا باين، البالغة من العمر 14 عامًا، محلًا لبيع المثلجات الإيطالية في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، وهي تُظهِر لأقرانها أن العمر مجرد رقم عندما يتعلق الأمر باتباع أحلامك.

وقعت باين في حب المثلجات الإيطالية منذ 5 سنوات، مما جعل من مهمتها مشاركة حبها للحلوى اللذيذة مغرفة تلو الأخرى.

والآن، باين لديها 4 متدربين من خلال "MPLOY"، وهو برنامج مدته 6 أسابيع في مدينة ممفيس يشترك مع أصحاب الأعمال لتوظيف الشباب. وسوف تتراوح أعمار المتدربين لديها بين 16 و22 عامًا.

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