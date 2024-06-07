لا تزال مفعمة بالحياة.. شاهد كيف احتفلت هذه العجوز بعيد ميلادها الـ101

احتفلت سيدة بعيد ميلادها الـ101 بطريقة قد لا تخطر على بال البعض، حيث كان ركوب الدراجات النارية حلمًا يراودها دائمًا.

لكن زوجها الراحل لم يكن مهتمًا بهذه الأمور.

لذا، قررت السيدة ارتداء سترة الجلد الخاصة بها وخوذتها، والذهاب في جولة على دراجة نارية مع أصدقاء العائلة لتحقيق حلمها أخيرًا.

كارين بولسون ، التي تعمل في منشأة "كونتينيتل سبرينغ" لمساعدة لكبار السن، كُلفت بتنظيم الاحتفال، وشعرت بالارتياح بعدما سارت كل الأمور على ما يرام.

أما صديق العائلة، روبرتس موريس، فقد تطوع لأخد السيدة العجوز من جنوب مدينة سيوكس سيتي إلى هومر في نبراسكا، حيث تجول الموكب عبر المدينة، لينتهي الأمر باحتفال ثان بعيد ميلادها هناك.

واحتشد العشرات من الناس في كنيسة القديس كورنيليوس في هومر، الأربعاء. بينما يقول أولئك الذين يعرفون كلارا إن هذا دليل على الحياة الجيدة التي عاشتها.