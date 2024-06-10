تصدر الفنان المصري عمرو دياب المشهد في حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، ليس بإحيائه الحفل، وإنما بفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل في مصر والعالم العربي، يظهر فيه "الهضبة" وهو يصفع معجبًا حاول بإلحاح التقاط "سيلفي" معه، وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على عمرو.

وكان لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رأي آخر حول هذه الواقعة، عبّر عنه في تدوينة له على منصة "إكس"، قائلاً: "المعجب شدّه من هدومه علشان يجبره يتصور معاه، فيه ناس معندهاش كياسة، ورد الفعل ممكن زيادة لكن المعجب غلطان".

ويتقاطع هذا الرأي، مع ما ذهب إليه أشرف عبدالعزيز محامي عمرو دياب، حيث حرر محضراً ضد الشاب بتهمة "إثارة الشغب والتشهير" بموكله على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عدة محاولات للصلح بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، ونقلت إحداها عن والد الشاب بأنهم سيحررون محضرًا ضد عمرو دياب لأن "ما حدث هو فضيحة لهم في الصعيد" على حد وصفه.

كما تصدر حفل زفاف الممثلة المصرية جميلة عوض والمونتير المصري المعروف أحمد حافظ قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخراً، وشارك الثنائي متابعيهما مجموعة من صور الزفاف الذي أقيم وسط أجواء ساحرة في قلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة، وحضره حشد كبير من نجوم الفن المصري.

عالميًا.. نفت ليدي غاغا بطريقة مُلفتة ما يشاع عن حملها، وذلك في إطلالة طريفة لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك، علقت عليها بوضوح: "لست حامل" مستعينةً بكلمات من أغنية تايلور سويفت "Down Bad"، وساندتها سويفت بالتعليق قائلة: "هل يمكننا أن نتفق جميعًا على أن التعليق على جسد المرأة يعد انتهاكًا وغير مسؤول؟"، وأضافت: "لا تدين غاغا لأي شخص بتفسير ولا أي امرأة كذلك."

وانتشرت الشائعات عن حمل ليدي غاغا، بعد إطلالتها في زفاف شقيقتها ناتالي جيرمانوتا، ببطن بدا منتفخًا في الصور.

أخيرًا.. بعيداً عن الأجواء المتوترة، ومع اقتراب عيد الأضحى، إليكم أبرز الأفلام المصرية التي ستتنافس على إيرادات شباك التذاكر ، ويتصدرها فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" الذي تم تصوير مشاهد منه في السعودية تحت إدارة المخرج طارق العريان.

وهناك أيضًا فيلم "أهل الكهف" المأخوذ عن رواية مسرحية للأديب المصري توفيق الحكيم، من إخراج عمرو عرفة.

ومن الأفلام المتنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 أيضا، فيلم "اللعب مع العيال" للمخرج شريف عرفة، وفيلم "عصابة الماكس" من وإخراج حسام سليمان.