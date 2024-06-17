في منشور حديث على إنستغرام، قال الشيف المشهور غوردون رامزي إنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة بعد حادث على دراجة هوائية في كونيتيكت.

وظهر الشيف رامزي في المنشور وهو يقول: "تعرضت هذا الأسبوع للأسف لحادث سيئ جدًا، وقد هزني ذلك حقًا. وبكل صراحة، أنا محظوظ لكوني هنا".

بعدها رفع الشيف زي الطهي الأبيض الخاص به ليُظهر كدمة ضخمة بنفسجية على جسده، قبل أن يقول: "أنا أتعامل مع الأمر نوعًا ما ولكن لا يمكنني أن أخبركم (بما فيه الكفاية) عن أهمية ارتداء خوذة".

يعتبر رامزي درّاجًا متمرسًا ويشارك أيضًا في منافسات التراياثلون.