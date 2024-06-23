الأمير ويليام يرقص في حفل للمغنية تايلور سويفت.. وهذا ما فعله خلف الكواليسمنوعاتنشر الأحد، 23 يونيو / حزيران 2024رصدت كاميرا الأمير ويليام وهو يرقص خلال حفل للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في استاد ويمبلي بلندن، حيث حضر أمير ويلز العرض مع أطفاله، الأمير جورج، والأميرة شارلوت والأمير لويس، واحتفل الأمير بعيد ميلاده الثاني والأربعين.وأيضًا.. أثار تكهنات.. فيديو كيت ميدلتون تتسوق رفقة الأمير وليام لأول مرة منذ العملية الجراحيةفيديو يظهر رد فعل المغنية تايلور سويفت لحظة اندلاع حريق داخل منزلهاقراءة المزيدالمملكة المتحدةبريطانياالأمير ويلياملندنمشاهيرموسيقى