رصدت كاميرا الأمير ويليام وهو يرقص خلال حفل للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في استاد ويمبلي بلندن، حيث حضر أمير ويلز العرض مع أطفاله، الأمير جورج، والأميرة شارلوت والأمير لويس، واحتفل الأمير بعيد ميلاده الثاني والأربعين.

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