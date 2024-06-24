في إعلان صادم لمحبيها، كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن إصابتها بسرطان الثدي، الذي لاتزال تتلقى العلاج منه، وذلك في مقابلة خاصة مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، نشرتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. مقابلةٌ فسرت سبب ابتعاد كندة عن الأضواء لعام ونصف العام تقريباً.

وبعد انطلاق عروضه وسط إقبال جماهيري كثيف في مصر.. حقق العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" بالعاصمة السعودية الرياض في ثاني أيام عيد الأضحى، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل في العالم العربي، عرضٌ احتفالي وصف بالمهرجان، حضره أبطال الفيلم ومخرجه طارق العريان، ونخبة من نجوم الفن المصري، بدعوةٍ من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ، الذي احتفى بالفيلم، ونجومه، وتحطيمه الأرقام القياسية من إيرادات شباك التذاكر في تاريخ السينما المصرية بحسب إحصائية شاركها آل الشيخ عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل.

وبمناسبة الاحتفاء بعرض فيلم "ولاد رزق 3" في الرياض، بحضور الفنان المصري عمرو دياب عبّر المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بإقناع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالتمثيل لأول مرة خلال 20 عامًا من بدء مسيرتها الفنية، في فيلم إلى جانب "الهضبة" اللذين وصفهما بـ "أيقونتي نجاح".

ونبقى في العاصمة السعودية الرياض، والتي ستشهد مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل، منافسات "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، وتمتد حتى أواخر آب/ أغسطس 2024، وقد أعلن تركي آل الشيخ أن المنافسة "ستكون على جوائز تزيد عن ستين مليون دولار، في 20 بطولة، وستحظى الرياض بحفلات أسبوعية حتى نهاية البطولة."

عالمياً.. حققت صورة جمعت تايلور سويفت وصديقها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي بالأمير ويليام والأميرين جورج وشارلوت تفاعلاً كبيرًا على حساب تايلور الرسمي على إنستغرام، حيث تجاوز عدد المعجبين بالصورة الـ 9 ملايين وهي الصورة الأولى التي تنشرها برفقة صديقها، إلى جانب صورتها مع أمير ويلز ونجليه، والتي التقطت خلف كواليس حفلها الجماهيري الذي أحيته مؤخراً في استاد ويمبلي في لندن ضمن جولتها العالمية.