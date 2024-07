أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حبها، بجلسة تصوير بالفستان الأبيض نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهو الفستان ذاته الذي ظهرت فيه بفيديو متداول لها من حفلها الأخير في رومانيا، حقق تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الأسبوع الماضي، وأعلنت أنه كان فستان زفافها الذي تم مؤخرًا.

ومن الأحداث السعيدة التي حققت تفاعلًا الأسبوع الماضي، احتفاء عائلة الفنان عاصي الحلاني بخطوبة ابنته دانة.

فنيًا.. احتفى النجم المصري محمد رمضان باختياره لاختتام فعاليات مهرجان "موازين" الموسيقي في المغرب، ونشر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة صور من الحفل، بالإضافة للتحضيرات التي سبقته.

وعاد مهرجان "موازين" هذا العام بعد انقطاع 3 سنوات بسبب تداعيات انتشار فيروس "كوفيد 19"، واستقطب بنسخته الـ19 نخبة من أشهر المغنين العرب والعالميين، وشهدت أروقته العديد من التصريحات المثيرة للجدل، ومنها جواب بلقيس حول سبب غيابها عن موسم الرياض العام الماضي، والذي أدى لحملة ضدها على منصات التواصل في المملكة.

وكانت الفنانة اليمنية قد أجابت بإحالة السؤال للقائمين على الموسم.

وعلى سيرة موسم الرياض وفعالياته المستمرة على مدار العام، يشهد الموسم حاليًا عودة النجمة المصرية يسرا إلى خشبة المسرح، إلى جانب أحمد عز في مسرحية "ملك والشاطر"، بينما يواصل النجم المصري الاحتفاء بنجاح فيلم "ولاد رزق 3"، واستمراره بتحطيم الأرقام القياسية التي حققتها الأفلام المصرية من إيرادات شباك التذاكر.

وأعلن تركي آل الشيخ في تدوينة له على منصة "إكس" أن الفيلم المدعوم من هيئة الترفيه في المملكة حقق إيرادات تجاوزت الـ15 مليون دولار في أسبوعين.

وأخيراً.. أشعل النجم الأمريكي ويل سميث مسرح حفل توزيع جوائز BET في لوس أنجلوس، بأغنية جديدة، أدّاها مع الجوقة.

الأغنية بعنوان "You Can Make It"، عن الإيمان والمثابرة، وهي أول أغنية منفردة لـسميث منذ أكثر من خمس سنوات، وأول إصدار موسيقي كبير له منذ ألبومه "Lost and Found" في عام 2005.