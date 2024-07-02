لم يكشف الممثل الأمريكي جيمي فوكس علنًا عن سبب دخوله المستشفى في أبريل/نيسان 2023، لكنه شارك المزيد من التفاصيل في مقطع فيديو حديث تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح فوكس أنه في 11 أبريل/نيسان عام 2023 عندما كان في أتلانتا يصور فيلمًا لـ"نتفليكس"، قال إنه شعر بصداع شديد، وطلب من صديق أن يعطيه حبة أدفيل، ثم الشيء التالي الذي عرفه أنه مر 20 يومًا.

وعاد فوكس بعد أشهر من دخوله للمستشفى، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لا يريد أن يراه الناس مريضًا على هذا النحو، بل يريد أن يراه الناس يضحك ويمزح ويقوم بعمله كما يفعل عادةً.