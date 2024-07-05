احتفل الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بيوم الاستقلال، المعروف أيضًا بالرابع من يوليو، بركوب الأمواج، في مشهد يحاكي الحيلة التي قام بها عام 2021.

ونشر زوكربيرغ مقطع فيديو لاحتفاله بالمناسبة مرتديًا بدلة، بينما كان يحمل علبة جعة وعلمًا أمريكيًا في يديه.

وهذه عودة لحيلته من عام 2021، حيث سماها زوكربيرغ "ركوب الأمواج بعد 8 أشهر من التعافي"، في إشارة إلى عودته من تمزق بالرباط الصليبي، عند رده على موظف في "ميتا" علّق مازحًا بأن المنشور "ليس من صنع الذكاء الاصطناعي".



وشارك زوكربيرغ رأيه عن تعلم ركوب الأمواج على لوح فويل بمقابلة من عام 2022 على "برنامج تيم فيريس"، قائلًا: "عند تعلم ركوب الأمواج على لوح فويل وأشياء من هذا القبيل، فإن الأمر يُشعرك بالتواضع للغاية. أنا مبتدئ جدًا"، على حد تعبيره.