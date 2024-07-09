تصدرت شيرين عبدالوهاب "الترند" خلال الأيام الأخيرة، بسبب أزمة جديدة لها مع حسام حبيب، وسط أنباء متضاربة حول حقيقة ما حدث.

ففي حين تقدمت شيرين ببلاغ رسمي ضد حسام تزعم فيه الاعتداء عليها بالضرب، خرج الأخير في تصريحات إعلامية يدعي فيها أنه تدخل لحماية ابنتها منها، وزعم أن الابنة تعرضت لأذى كبير من والدتها، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة في الواقعة بحسب ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية.

وبعيداً عن الأزمات، شهدت السعودية أسبوعاً حافلاً بالترفيه، حيث انطلق كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض، وفي جدة، حققت "ليلة وردة" التي أقيمت تكريمًا لذكرى الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، بحضور نجلها رياض القصري، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل في المملكة.

ومن لندن، أعلن تركي آل الشيخ في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية"، عن قائمة كبيرة من الأفلام المصرية والسعودية، التي سينتجها صندوق "Big Time" خلال عام ونصف، كالجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" من بطولة كريم عبدالعزيز، وفيلم "الست" من بطولة منى زكي الذي بدأ تصويره مؤخراً، والفيلمان من إخراج مروان حامد.

وهناك أيضًا فيلم "النونو" من بطولة أحمد حلمي، وقوبل الإعلان عنه من جانب تركي آل الشيخ قبل الحلقة بتفاعل كبير على منصات التواصل.

وأخيرًا.. نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، الصور الرسمية لزفافهما، عبر حساباتهما على منصات التواصل، وذلك بعد حوالي الأسبوع من إقامة حفل الزفاف في لبنان، مطلع تموز/ يوليو الجاري.