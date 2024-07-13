في خطوة مذهلة، رفضت القاضية ماري مارلو سومر لائحة الاتهام الموجهة ضد أليك بالدوين في محاكمته بالقتل غير العمد فيما يتعلق بإطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

وقالت سومر خلال الجلسة: "يجوز للمحاكم فرض جزاءات ذات مغزى لتفعيل سلطتها المتأصلة وتعزيز الإدارة القضائية الفعالة." وأضافت بالقول: "لقد أدى انتهاك اكتشاف الولاية إلى تأخير لا داعي له في المحاكمة الفورية أمام هيئة المحلفين، والفصل مع التحيز له ما يبرره لضمان نزاهة النظام القضائي وإقامة العدل بكفاءة".

وقد أعلنت بعدها مباشرة قرار المحكمة برفض القضية الموجهة إلى بالدوين. وتم رفع الجلسة بعد ذلك.