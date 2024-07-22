على مدى 3 أيام، احتفل أندريا بوتشيلي، بمرور 30 عامًا على انطلاقة مسيرته الإبداعية، في مسقط رأسه بمقاطعة "بيزا" في إيطاليا، وشاركه هذا الاحتفال الأيقوني مغنون وفنانون عالميون.



وفي مصر أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلاً جماهيرياً ضخمًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قوبلت فيه بحفاوةٍ كبيرة من الجمهور المصري، كما عاش جمهور مهرجان العلمين ليلة لا تنسى مع "القيصر" كاظم الساهر. ومن مصر إلى تونس، وافتتاح استثنائي للدورة الـ 58 من مهرجان قرطاج الدولي، بعرضٍ يحتفي بمسيرة الفنان التونسي لطفي بوشناق، الممتدة منذ خمسة عقود، وأحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، ثاني ليالي المهرجان، وقوبل بحفاوةٍ كبيرة من الجمهور التونسي بعد غياب 9 سنوات عن قرطاج.



كما شهدت العاصمة السعودية الرياض حفلين جماهيريين ضخمين، الأول أحياه الفنان المصري عمرو دياب، وحقق تفاعلاً على منصات التواصل في السعودية، ومصر، وركز التفاعل بصورة خاصة على التغييرات الشكلية لـ "الهضبة" خلال إطلالته في الحفل، كلون الشعر، وقصة الشارب،أما الحفل الثاني، فتشارك في إحيائه أصالة، وأحمد سعد.



وأخيراً.. حقق حفل إليسا في مهرجان "أعياد بيروت" تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل. حفلٌ أسعدت فيه إليسا جمهورها، بمختاراتٍ من أغانيها الناجحة، ورقصت، إلى أن نال منها التعب، فاستأذنت الجمهور بخلع حذائها، واستعانت بمساعدها للقيام بذلك، وأثار أسلوبها في خلع الحذاء على المسرح انقسامًا في الآراء، بين منتقدٍ، ومدافعٍ عن عفويتها.