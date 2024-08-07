دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة رجوة الحسين، برفقة مولودتهما الجديدة، الأميرة إيمان بنت الحسين، مستشفى مدينة الحسين الطبية في عمَان، ورافقتهم الأميرة سلمي بنت عبدالله.

وهذا أول ظهور للأميرة رجوة الحسين بعد نحو أسبوع من ولادتها في 3 آب/ أغسطس الجاري.

وودع الأمراء بالزغاريد والتصفيق ممن شهدوا خروجهم من المشفى، ووجهت الأميرة رجوة الحسين الشكر للمهنئين بينما كان الأمير الحسين يمسك بيدها، ويحمل مولودتهما بيده الأخرى.

وقُوبل قدوم الأميرة الصغيرة إيمان بحالة من الاحتفاء من أعضاء العائلة المالكة الأردنية الهاشمية، وبيّنت لقطات مصورة مشاهد من احتفاء العائلة بحفيدة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.