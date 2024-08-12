على غرار مشاهد الأكشن في أفلامه، أخذ النجم الأمريكي توم كروز العلم الأولمبي في جولة على متن دراجته النارية في شوارع باريس، وصولاً إلى الطائرة التي ستنقله إلى مدينة لوس أنجلوس الوجهة المقبلة للألعاب الأولمبية في 2028.

وخلال الأسبوع الماضي، حقق الظهور الأول للأميرة رجوة الحسين، بعد نحو أسبوع من ولادتها للأميرة إيمان بنت الحسين، وصورتها إلى جانب ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وهما يحتضان مولودتها تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل في الأردن والعالم العربي.

وشهد الأسبوع الماضي أيضًا إقامة العديد من الحفلات الجماهيرية، في الساحل الشمالي لمصر، والرياض، وجدة، وكان الجمهور التونسي على موعد استثنائي مع المطربة المصرية آمال ماهر.

ووسط خيبة أمل كبيرة، ألغى المنظمون ثلاث حفلات لتايلور سويفت في النمسا، بعد أن قالت السلطات إنهم أحبطوا هجومًا إرهابيًا كان مخططًا له، في محطة فيينا من جولتها الرائجة "Eras".

كما يواجه صناع الفيلم المصري "الملحد" خيبة أمل جديدة، بعد قرار تأجيل عرضه في دور السينما المصرية مجددًا، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد الذي كان مقررًا منتصف أغسطس/آب الجاري، و"شد وجذب" استمر لثلاث سنوات.