تركت مواجهة وشيكة مع ما يعتقده زوج من هواة رياضة التجديف بالكاياك في مياه البحر على أنها سمكة قرش بيضاء ضخمة قدرا طولها بـ13 قدمًا ما يعادل 4 أمتار تقريبًا، تتجول قبالة ساحل خليج هاف مون باي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قصة طويلة ومثيرة ليروياها.. بالإضافة إلى مقطع فيديو يدعمان به روياتهما المخيفة والمثيرة بذات الوقت.

نشر إيان والترز موثق لقطات القرش لاحقًا مقطع الفيديو على إنستغرام مع الجملة الشهيرة من فيلم "الفك المفترس"... "سنحتاج إلى قارب أكبر".

وقال عن المغامرة التي خاضها وصديقه: "لقد حاولنا فقط أن نحافظ على هدوء بعضنا البعض، وعدم إبداء أي سبب لرد فعل القرش... وتركناه يتجه نحو بعض الفقمات وفي النهاية سمح لنا بالرحيل".