أصالة تتألق في قرطاج وفرنسا تودع "ساحر النساء".. الأبرز في أسبوع

بعد غياب 12 عامًا، عادت أصالة للقاء جمهور مهرجان قرطاج، في حفلٍ جماهيري، اختتمت فيه فعاليات الدورة الثامنة والخمسين من المهرجان.

حفلٌ ترددت أصداؤه بقوة على منصات التواصل في تونس، والعالم العربي، أدت فيه أصالة مختارات من أشهر أغانيها منذ بدايات مسيرتها الفنية، وحتى أحدث ألبوماتها.

وخلال الأسبوع الماضي، تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عناوين الأخبار الفنية، بإصدارها 3 أغنيات جديدة عبر حسابها الجديد على منصة "إكس"، وقناتها الجديدة على يوتيوب، كما أطلقت حسابين جديدين على فيسبوك وإنستغرام، وسط تفاعل واسع من محبي شيرين على منصات التواصل.

وقامت شركة "روتانا" بحذف الأغاني الثلاثة من قناة شيرين الجديدة على موقع يوتيوب، وحسابها الجديد على منصة "إكس"، وسط تصاعد النزاع القانوني بين الشركة السعودية، والفنانة المصرية.

كما تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عناوين الأخبار الفنية الأسبوع الماضي، بعد قرار نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية في مصر، بإيقاف منحها تصاريح العمل، لحين حل نزاع مع شركة إنتاج وآخر متعهد حفلات، لكن سرعان ما تجاوزت وهبي أزمتيها مع النقابتين تباعاًً، بالصلح، ورُفع قرار منع العمل في مصر عنها.

وبعد أن أكد الفنان المصري محمد رمضان عزمه على الذهاب إلى بيروت، ولو "على الخطوط البحرية، وإقامة حفله في موعده"، أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن إلغاء الحفل الذي كان مقررًا في السابع عشر من آب/ أغسطس الجاري "بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".

وفي سياق آخر، واجه النجم المصري المثير للجدل الأسبوع الماضي، انتقادات على منصات التواصل بسبب مشاركته في إعلان لأحد المشروبات الغازية الشهيرة، التي تواجه علامتها التجارية دعوات بالمقاطعة في العالم العربي، بسبب مزاعم دعمها لإسرائيل.

وبسبب تأجيله لحفله المقرر في الإسكندرية "لأسباب طارئة" بعد أن أكد سابقًا إقامته فيي موعده؛ أثار الفنان المصري محمد منير قلق محبيه على صحته، وذلك بعد تقارير عن دخول "الكينغ" المستشفى لأيام، وخضوعه لعلاج مكثف مطلع الشهر الحالي، بسبب معاناته من مشاكل صحية، في الكبد والكلى.

و نختتم الأبرز بخبر رحيل النجم الفرنسي آلان ديلون، عن عمر 88 عامًا، ويوصف الراحل بـ"ساحر النساء"، و"أسطورة السينما الفرنسية"، ووصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تدوينة نعاه فيها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بـ"نصب تذكاري فرنسي".