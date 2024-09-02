قوبل أداء النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بتصفيق حار، بعد عرض فيلمها “ماريا" الذي ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 81.

وخارج المسابقة الرسمية عرض المهرجان فيلم ""Wolfs من بطولة طليقها براد بيت بالشراكة مع جورج كلوني.

وغادرت جولي فينيسيا دون أن تلتقي بطليقها الذي حضر العرض الأول لفيلمه، برفقة إيناس دي رامون التي تفيد تقارير بأنها صديقته الجديدة.

ووسط الصراعات التي يعيشها العالم.. فاجأت المغنية الفلسطينيّةـ التشيليّة إليانا، ونجم فريق Coldplay كريس مارتن المارة بأحد شوارع مدينة دبلن الأيرلندية، بعرض حيّ لأغنية "We Pray"، ونشرا "رسالة أمل" قبل ساعات من الحفل الذي جمعهما، وأدّت إليانا نسختها العربيّة من الأغنية المتوقع صدورها أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

عربياً.. تفاعل محبو النجم السوري باسل خياط، مع صور ومقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بعيد ميلاده الـ 47، علق عليها بالقول "مملكتي".

كما تفاعل متابعو الفنانة الإماراتية أحلام مع مقطعي فيديو نشرتهما عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مازحت فيهما زوجها مبارك الهاجري، حول علاقتهما التي طالتها الكثير من الشائعات مؤخراً.

وأخيراً.. كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في مؤتمر صحفي، عن فعاليات موسم الرياض بنسخته الـ5، والتي ستنطلق في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.