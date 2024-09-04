دخل المتسابق المحترف جوي شيستنت في منافسة تناول شطائر نقانق (هوت دوغ) مع غريمه القديم تاكيرو كوباياشي تناول الطعام التنافسي الاحترافي خلال حدث “Netflix's Labor Day event”

تمكن شيستنت من تناول 83 شطيرة نقانق في 10 دقائق فقط. أما منافسه منذ فترة طويلة، تارو كوباياشي، فقد تأخر ولم يتمكن من اللحاق به.. حيث تناول 66 شطيرة نقانق فقط. وبهذا يكون شيستنت قد أكل ثمانية نقانق في الدقيقة.

وقد تمكن جوي شيستنت من تحقيق رقم شخصي آخر، محطمًا رقمه القياسي العالمي في تناول شطائر النقانق.

شاهد أيضًا: داخلها 20 شريحة من الجبن.. شاهد رد فعل مذيعي CNN على شطيرة "برجر كنج" الجديدة