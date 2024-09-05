أديل ستأخذ استراحة من الغناء "لأجل غير مسمى".. شاهد كيف أعلنت ذلك

أعلنت المغنية أديل أنها ستأخذ استراحة من الغناء خلال آخر حفل لها في ميونيخ بألمانيا.

واختتمت المغنية الحائزة على جائزة غرامي عروضًا مكونة من 10 حفلات غنائية في المدينة الأسبوع الماضي وستبتعد عن الأضواء بعد آخر عرض لها في لاس فيغاس في نوفمبر القادم.

وقال أديل أمام الحشود: "لقد أمضيت السنوات السبع الماضية وأنا أبني حياة جديدة لنفسي وأريد أن أعيشها الآن. أريد أن أعيش حياتي. لم أكن أشعر بالراحة في الأداء. أعلم ذلك. لكنني جيدة جدًا في ذلك. لقد استمتعت حقًا بالأداء لمدة 3 سنوات تقريبًا الآن، وهي أطول فترة قمت بها سابقًا، وقد تكون أطول فترة سأقوم بها على الإطلاق".

وأضافت: "لكن بعد ذلك، لن أراكم لفترة طويلة بشكل لا يصدق. سأبقيكم عزيزين في قلبي طوال فترة راحتي".

كما أشارت المغنية إلى أنها ستحلم بهذه العروض "وأي عروض قدمتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، وسأحتفظ بها حقًا في أعماق قلبي إلى الأبد. لقد كان الأمر مذهلاً. لكنني أحتاج إلى الراحة فقط".

من جانبهم، تفاعل المعجبون مع إعلان المغنية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علقت واحدة بالقول: "سعيدة جدًا لأديل لكنني حزينة لعدم تمكني من رؤيتها قبل أخذها فترة استراحتها"، بينما علقت معجبة آخرة قائلة: "ستأخذ أديل فترة استراحة عن الموسيقى لأجل غير مسمى وأنا أجهش بالبكاء".