مسلسل "شوغان" يصنع التاريخ في حفل جوائز الإيمي الـ76.. الأبرز في أسبوع

دخل المسلسل الياباني "Shōgun" التاريخ، كأول مسلسل غير ناطق باللغة الإنكليزية يفوز بجائزة أفضل دراما، أو المسلسل الدرامي المميز في حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76.

وخلال الأسبوع الماضي أيضا؛ فازت تايلور سويفت بحصة وافرة من جوائز MTV الموسيقية للفيديو كليب 2024، وكُرمت كيتي بيري بجائزة "فيديو فانغارد أوورد"

وعلى سيرة الموسيقى، قالت المغنية الأمريكية بيونسيه إنها "اعتزلت صيغة نجمة البوب منذ فترة طويلة جداً"، كما توقفت عن "التركيز على ما هو شائع".

وفي تصريحٍ لافت آخر قالت كيت وينسلت إنها لا تريد أن يطلق عليها لقب "شجاعة".

وأوضحت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار في مقابلة مع مجلة تايم للترويج لفيلمها الجديد Lee، أنها لا تعتقد أن وصف "شجاعة" ينطبق على النساء اللاتي يعملن في مجال الترفيه.

وأخيراً، أعلنت الأميرة كاثرين، أميرة ويلز، أنها أكملت علاجها الكيميائي من مرض السرطان، وستعود تدريجيا إلى الحياة العامة في الأشهر المقبلة.