وسط حفل موسيقي.. عضوان بفرقة غنائية يتشاجران فجأة على المسرح

أصدرت فرقة الروك Jane’s Addiction اعتذارًا وأعلنت إلغاء حفلها القادم بعد أن شوهد عضوي الفرقة ديف نافارو وبيري فاريل في مشاجرة على خشبة المسرح في عرض حديث.

جاء في البيان المنشور على خاصية "Story" بحساب الفرقة على إنستغرام، السبت: "نريد أن نقدم اعتذارًا صادقًا لمعجبينا عن الأحداث التي وقعت الليلة الماضية".

وتابع البيان أن عرض الفرقة في بريدجبورت بولاية كونيتيكت والذي كان مقررًا مسبقًا ليلة الأحد قد تم إلغاؤه "نتيجة" للمشاجرة.

وسيتم إصدار المبالغ المستردة عند نقطة شراء التذكرة لحامليها.

أظهرت لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فاريل، المغني الرئيسي لفرقة Jane’s Addiction، وهو يواجه عازف الغيتار نافارو في منتصف أغنية خلال حفل الجمعة في بوسطن.

ويبدو أن الاثنين تبادلا الكلمات بينما كان يقترب فاريل من عازف الغيتار، الذي شوهد وهو يحاول دفع فاريل للخلف.

حاول فاريل لكم نافارو حتى تدخل أعضاء الفرقة وأفراد الطاقم، مبعدين فاريل عن نافارو.

تواصلت شبكة CNN مع ممثلي فرقة Jane’s Addiction ونافارو وفاريل للتعليق.

كانت فرقة Jane’s Addiction في جولة غنائية، لكنها أعلنت إلغاء مواعيد جولتها المتبقية، وذلك بعد المشادة الكلامية التي حدثت مؤخرًا على خشبة المسرح.