عمت الاحتفالات السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، وشارك في إحيائها نخبة من المغنين السعوديين، ومنهم المطرب السعودي عبادي الجوهر.

وتفاعل محبو الفنانة المصرية آمال ماهر مع إطلالتها التي وصفت بالمتألقة باللون الأخضر، في حفل أحيته بهذه المناسبة، في مدينة الإحساء السعودية.

كما احتفل مغنون مصريون وعرب باليوم الوطني السعودي، في حفلين تم إقامتهما بأحد منتجعات الساحل الشمالي في مصر.

وخلال الحفل الذي شارك أحمد سعد في حيائه بهذه المناسبة، أعلن المطرب المصري عن عودته لشريكته علياء بسيوني.

وفي لندن، أدى راشد الماجد النشيد الوطني السعودي، قُبيلَ انطلاق نزال حاسم بين الملاكمين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا، والذي انتهى بفوز الأخير بالضربة القاضية، في أول حضور لموسم الرياض بالمملكة المتحدة.

ومطلع الأسبوع الماضي، وصلت طائرات تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت خارج الخدمة منذ زمن طويل، إلى إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض المقبل، قادمة من مدينة جدة في رحلة برية قطعت خلالها مسافة تقدر بـ1000 كم.

وحققت هذه الرحلة تفاعلًا كبيراً بين المتابعين السعوديين من مختلف الفئات العمرية على منصات التواصل.

أخيراً.. تطرقت الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي غاغا إلى الشائعات التي رافقت رحلة صعودها إلى النجومية، والتي تزعم بأنها "إما رجل، أو ثنائية الجنس"، وذلك في إطلالتها الإعلامية مؤخراً، مع بيل غيتس"، على نتفلكس.