مع انطلاق عروض فيلم "Joker: Folie à Deux”، أوضحت ليدي غاغا في مقابلة مع شبكة CNN، أنها اضطرت إلى تغيير أسلوبها في الأداء حينما جسدت شخصية "هارلي كوين" في الفيلم، باعتباره فيلمًا موسيقيًا مختصرًا إلى حد ما، وقصة حب مظلمة بينها وبين "الجوكر"، المعروف أيضًا باسم "آرثر فليك".

ومروراً بالسجادة الخضراء المميزة.. انطلقت فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لسينما الأطفال والشباب، وتحل السينما الفلسطينية ضيفة شرف على المهرجان هذا العام.

وبعيداً عن السينما.. تستكمل هيئة الترفيه في السعودية الاستعدادات لانطلاق موسم الرياض في 12 تشرين/ الأول أكتوبر الجاري، بنزال يوصف بالتاريخي، وحفل غنائي ضخم يحييه المغنون الأمريكيون، في ملعب المملكة أرينا.

أخيراً.. حذفت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف رسالة حازمة كانت قد وجهتها للمتنمرين الذين سخروا من جسدها بسبب حجم بطنها، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وذلك بعد نشرها صوراً من جلسة تصوير خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، استعرضت فيها حملها، وأثارت الصور ردود أفعال متباينة على منصات التواصل.