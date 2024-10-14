بعد الحب الذي كان، والإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد الزفاف، فاجأت النجمة اللبنانية نادين نجيم جمهورها، برسالة مقتضبة نشرتها عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام، قالت فيها: " يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسمياً! لا، أنا عزباء ومحاطة بالنعم!"، الأمر الذي أثار لغطاً بين متابعيها، وفسر معظمهم أن هذه الرسالة بمثابة إعلان عن انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربيكيان.

جدل آخر أثير حول حسين الجسمي، بعدما نشر "مدون السفر" ايتسيك بالاس مجموعة من الصور برفقة الفنان الإماراتي في دبي، وإحدى هذه الصور لساعة ثمينة، بدا كما لو كانت تقدم كهدية.ما دفع الجسمي للرد على هذا الجدل في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".



عالميًا اشتعل الجدل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعمدة روما روبرتو غوالتيري، حول مسلسل "إميلي في باريس" الرائج على نتفلكس، والذي قال مُنتجه إن "إميلي سيكون لها وجود في روما" في الموسم الخامس.

وتعليقاً على ذلك قال ماكرون في مقابلة مع مجلة "فارايتي" نُشرت مؤخراً، إن بلاده "ستقاتل بشدة" لوقف نقل العرض إلى العاصمة الإيطالية، وأضاف: "سنطلب منهم البقاء في باريس، (إميلي في باريس).. في روما غير منطقية".

فرد عمدة روما ساخراً من تصريحات الرئيس الفرنسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عزيزي إيمانويل ماكرون، لا تقلق: إميلي تقوم بعمل رائع في روما، ولا يمكن للمرء أن يسيطر على القلب: فلنتركه يختار".

أخيراً.. وبعيداً عن الجدل، انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض، بحفل موسيقي عالمي ونزالات ملاكمة، من بينها نزال وُصِف بالـ "تاريخي"،

وستمتد فعاليات موسم الرياض الخامس، إلى آذار/ مارس المقبل.