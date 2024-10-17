موت ليام باين مغني فرقة "وان دايركشن" سابقًا.. إليك ما نعرفه للآن

تقول الشرطة الأرجنتينية في بيان إن ليام باين، مغني فرقة "وان دايركشن" سابقًا، والذي فارق الحياة عن عمر يناهز 31 عامًا، سقط من الطابق الثالث بأحد الفنادق.

وبحسب بيان للشرطة حصلت عليه CNN، تم توجيه أفراد الشرطة إلى الفندق بعد الظهر إثر مكالمة هاتفية للطوارئ، حيث تم إبلاغهم عن "رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

وكان طاقم الفندق قد طلب "مساعدة عاجلة من الشرطة" في اللحظات التي سبقت سقوط المغني.

وقال مدير الفندق إنهم كانوا قلقين على صحة الضيف الذي كان يدمر غرفته دون تمكن موظفي الفندق من الدخول.

كما شارك باين بعض المشاهد من زيارته للأرجنتين على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، وبدا بحال جيدة في مقاطع الفيديو هذه.

وكان ليام باين أحد أعضاء فرقة "ون دايركشن" التي تأسست بعدما التقى أعضاء الفرقة في برنامج الواقع، ذا إكس فاكتور، وأصبحت من أنجح فرق الفتيان على الإطلاق.