بيعت حوالي نصف مليار وحدة.. ما قصة مكعب روبيك الشهير الذي يبلغ عمره 50 عامًا الآن؟منوعاتنشر الأحد، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2024مكعب روبيك الشهير يبلغ من العمر 50 عامًا الآن. وقد ابتكرها مخترع بلغاري في المجر، حيث عمل إيرنو روبيك في جامعة تقنية، واستخدم المكعب للمساعدة في تعليم الرياضيات لطلابه.وقال روبيك: "المكعب هو أداة للتفكير، لاستخدام قدرة عقلنا على التفكير، وحل المشكلات، وفهم الموقف، وفهم الفضاء، والحركة في الفضاء وما إلى ذلك".وكان المكعب شائعًا جدًا بين طلابه لدرجة أن روبيك حصل على براءة اختراع له. كما أصبح المكعب جنونًا عالميًا في الثمانينيات. قد يهمك أيضًا.. محطمًا أسرع وقت على الإطلاق.. شاهد احتفال جمهور بشاب حل مكعب روبيك في زمن قياسيطفل عمره 9 أعوام يشكل صورة لجون سينا باستخدام 750 مكعب روبيكقراءة المزيدألعابابتكاراتاختراعات