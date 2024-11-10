مكعب روبيك الشهير يبلغ من العمر 50 عامًا الآن. وقد ابتكرها مخترع بلغاري في المجر، حيث عمل إيرنو روبيك في جامعة تقنية، واستخدم المكعب للمساعدة في تعليم الرياضيات لطلابه.

وقال روبيك: "المكعب هو أداة للتفكير، لاستخدام قدرة عقلنا على التفكير، وحل المشكلات، وفهم الموقف، وفهم الفضاء، والحركة في الفضاء وما إلى ذلك".

وكان المكعب شائعًا جدًا بين طلابه لدرجة أن روبيك حصل على براءة اختراع له. كما أصبح المكعب جنونًا عالميًا في الثمانينيات.

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