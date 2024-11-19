الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ليلة واحدة انبعث فيها الضوء من الرياض والقاهرة، لكل العالم، فالعاصمتان العربيتان قالتا كلمتهما بأن هذه المنطقة الساخنة من العالم ليست مجرد ساحة للحروب، بل هي أيضًا منارة للإشعاع الثقافي والفنون والاحتفاء بالجمال والحياة.

وبينما كانت الرياض تحتفي بألف موسم وموسم لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب في ليلة مرصعة بالنجوم، كان نجوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين من المهرجان، بحضور صناع سينما فلسطينيين ولبنانيين أرادوا أن يُسمعوا صوتهم للعالم من مصر.