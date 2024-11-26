حقق ترحيب أصالة بالمغنية الإماراتية أحلام في حفل صولا في جلسات موسم الرياض تفاعلاً واسعاً من محبي النجمتين على مواقع التواصل.

وكانت أصالة قد افتتحت جلسات موسم الرياض بحفل جماهيري في العاصمة السعودية، كما أحيت حفلاً جماهيرياً آخر في عاصمة دولة الإمارات أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد وحقق الحفلان تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.



وفي مصر.. اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 45 بحضور نخبة من صناع ونجوم السينما في العالم العربي، ووجه الفنان المصري حسين فهمي رئيس المهرجان رسالة بمناسبة اختتام هذه الدورة عبر كاميرا CNN بالعربية

وخلال مروره على السجادة الحمراء في ختام المهرجان، عبّر المخرج المصري خالد يوسف لـ CNN بالعربية عن ارتياحه لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو.

كما وجه الفنان المصري خالد الصاوي رسالة للعالم العربي عبر كاميرا CNN بالعربية.



ونختتم الأبرز بخبر رحيل الملحن المصري رحيم عن عمر 45 عامًا، وصدمت وفاته نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وقد أثار تأخير تشييع جثمانه تساؤلات بعد تداول أخبار تفيد بوجود "شبهة جنائية" في وفاته، وهذا ما نفته النيابة العامة المصرية في بيانٍ رسمي.

