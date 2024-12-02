تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مؤخرا عن "صعود نجم جديد في سماء الأغنية السعودية"، في إشارة للمغني السعودي نواف الجبرتي الذي أحيا ثاني جلسات موسم الرياض الأسبوع الماضي، وسط حضور جماهيري لافت، وتفاعل على مواقع التواصل في السعودية.

ومن السعودية إلى الكويت حيث تم سحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال، وفقاً لمرسوم نُشر بالجريدة الرسمية، بحسب ما نشرت صحف محلية.

وفي الكويت أيضًا.. أحيت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلها الأول بعد أزمتها الأخيرة، حفلٌ حقق تفاعلاً على مواقع التواصل، ولم يخل من مواقف شيرين الطريفة وزلات لسانها التي غالبًا ما تتصدر الترند.

كما حقق حفل أصالة بالكويت الأسبوع الماضي أيضًا تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، خاصة مع تقديمها لـ ايتاش عازف آلة القانون التركي الصغير الذي وُصف بالـ “معجزة“، ورافقها بعزف أغنيتها الشهيرة "أكتر".

عالميًا.. يحتل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “موانا” شباك التذاكر حالياً، وذلك بعد سنوات من إصدار الجزء الأول وتحقيقه نجاحًا كبيرًا حول العالم في 2016.

