بعد تأجيل 3 أشهر بسبب "الظروف الأليمة" التي كان يشهدها لبنان، أقيم حفل توزيع جوائز "الموريكس" في "كازينو لبنان"، بحضور نخبة من نجوم وصناع الفن اللبنانيين والعرب.

ومُنح الفنان اللبناني وليد توفيق "موريكس اليوبيل الذهبي"، وتم تكريم الفنانتين المصريتين صفية العمري وإلهام شاهين بـ "موريكس سفيرة السلام".

ومن الفنانين الفائزين بجوائز "الموريكس" هذا العام، المغني السوري الملقب بـ "الشامي" الذي وجه رسالة لأبناء بلده سوريا.

وأثارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك الجدل بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء.

وفي سوريا تتواصل الاحتفالات بسقوط حكم بشار الأسد وتوافد الآلاف على ساحة الأمويين في دمشق، احتفالًا بالتحرير، وكانت ذروة الاحتفال باعتلاء الفنان السوري مكسيم خليل المسرح، ووجه رسالة جامعة للسوريين.

وحققت أغنية المطربة السورية أصالة "سوريا جنة" التي أهدتها للسوريين تفاعلًا واسعاً على منصات التواصل في سوريا.

وفي دبي صدح صوت المغني السوري الشاب الملقب بـ "الشامي" في حفلٍ جماهيري أحياه على مسرح القرية العالمية.

ومن دبي إلى العاصمة السعودية التي شهدت حفلاً جماهيريًا أيضًا من جلسات "موسم الرياض" أحياه ماجد المهندس.

كما شهد "موسم الرياض" تقديم النجمة المصرية ليلى علوي عرضًا مسرحياً كوميديًا بعنوان "مشيرة الشريرة" شاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد، وممثلون مصريون كثر آخرون.

وأخيراً.. اختتمت "أيام قرطاج السينمائية" فعاليات دورتها الخامسة والثلاثون في تونس بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما العرب والعالميين، وفازت الممثلة السورية سلاف فواخرجي بجائرة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" لجود سعيد، وفاز الفيلم بجائزة الجمهور من المهرجان، مناصفة مع فيلم "الذراري الحمر" لـ لطفي عاشور الذي حاز "التانيت الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل، أرفع جوائز المهرجان.