يتصدر قائمة الأحداث السعيدة التي شهدها العالم العربي خلال العام 2024، احتفاء العائلة الملكية الهاشمية مطلع آب/ أغسطس الماضي بولادة الأميرة إيمان ابنة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

وعالميًا.. حظي زفاف الأمير عبدالمتين الابن العاشر لسلطان بروناي، باهتمام متابعين على مواقع التواصل حول العالم.

وشهدت مدينة مومباي في الهند، هذا العام ما وُصِف بـ"الحدث الأكبر على الكوكب"، حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت.

وتفاعل متابعو مواقع التواصل في مصر على نطاق واسع مع صور ومقاطع فيديو من زفاف وُصف بالأسطوري للملياردير الأمريكي من أصل هندي أنكور جين على عارضة الأزياء إريكا هاموند.

كما قوبل خبر زواج قطب الإعلام الأمريكي والملياردير روبرت مردوخ للمرة الخامسة بعمر ثلاثة وتسعين عامًا بتفاعلٍ كبير عالميًا.

وشهد الوسط الفني في العالم العربي هذا العام الاحتفاء بزفاف العديد من الثنائيات المحببة لدى الجمهور، ومنها زفاف المطرب السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.

ومن الأحداث الفنية البارزة التي شهدها العالم العربي في 2024، الاحتفاء باليوبيل الماسي لفنان العرب المطرب السعودي محمد عبده.

وفي عرض استثنائي بافتتاح الدورة الـ58 من مهرجان قرطاج الدولي، احتفى الفنان التونسي لطفي بوشناق، بمسيرته الممتدة منذ خمسة عقود.

كما احتفل أندريا بوتشيللي، بمرور 30 عامًا على انطلاقة مسيرته الإبداعية، في مسقط رأسه بمقاطعة "بيزا" في إيطاليا.

وأضفت سيلين ديون بريقاً خاصًا لحفل افتتاح أولمبياد باريس الذي أثار الكثير من الجدل، وبعد أشهر صنعت المغنية الكندية الحدث الأكبر في العاصمة السعودية وذلك بمناسبة احتفاء مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بألف موسم وموسم على انطلاق مسيرته.

أخيراً.. وفي حدث فريد من نوعه بالسعودية، أطلت عارضات أزياء بملابس البحر، ضمن فعاليات "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في مايو/أيار الماضي.

