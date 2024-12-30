بعد تقارير عديدة تحدثت هذا العام عن عيشهما مُنفصلين، تقدمت جينيفر لوبيز بطلب الطلاق رسميًا من بن أفليك بالتزامن مع الذكرى الثانية لحفل زفافهما.

ولم يكن العام 2024 سعيدًا بالنسبة لثنائيات فنية عربية، فبعد الحب الذي كان، انفصلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بشكل مفاجئ عن خطيبها السوري ناريغ ناربيكيان، وكانت علاقة الفنانة الإماراتية أحلام بزوجها مبارك الهاجري تحت دائرة الضوء، خلال هذا العام.

وتصدرت شيرين عبد الوهاب "الترند" على مدار أشهر، بسبب أزمة جديدة مع حسام حبيب أفضت لطلاقهما رسميًا. كما دخلت شيرين في أزمة جديدة لا تزال مستمرة مع شركة "روتانا" وسط تصاعد النزاع القانوني بينهما.

ومن الأزمات العائلية التي واجهها فنانون عرب وعالميون في 2024، إلى الأزمات الصحية. ومن أبرزها الإعلان عن إصابة "فنان العرب" محمد عبده بسرطان البروستاتا. وفي إعلان صادم لمحبيها، كشفت الفنانة السورية كندة علوش هذا العام عن إصابتها بسرطان الثدي.

وأثار الفنان المصري محمد منير مخاوف محبيه حول وضعه الصحي بعد تعرضه لوعكة صحية اقتضت استكمال العلاج في ألمانيا، وعاد المطرب عبدالله الرويشد إلى وطنه الكويت وسط استقبال حار من محبيه، بعد رحلة علاجية امتدت لستة أشهر.

وواجه فنانون عرب أزمات من نوع آخر هذا العام، كسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال، وتصدر الفنان المصري عمرو دياب المشهد مطلع حزيران/ يونيو الماضي في حفل زفاف بفيديو تم تداوله على نطاق واسع، عبر منصات التواصل في مصر والعالم العربي، يظهر فيه "الهضبة" وهو يصفع معجبًا حاول بإلحاح التقاط "سيلفي" معه.

وكذلك اعترف محمد رمضان بخطئه في صفع شاب في الساحل الشمالي بعد "استفزازه" له. وكان رمضان قد تعرض لموقف محرج أواخر مايو/أيار الماضي من جماهير النادي الأهلي المصري، في استاد القاهرة الدولي.

وفي العام 2024، فقد الوسط الفني عددًا من قاماته الذين غيبهم الرحيل، وفي ملابسات مأساوية أدمت قلوب رفاقه ومحبيه حول العالم، توفي المغني البريطاني ليام باين عن عمر 31 عامًا، وتوفي كوينسي جونز عملاق الموسيقى وأيقونة الترفيه في أمريكا، محاطًا بمحبيه عن عمر 91 عاماً، وكذلك رحل النجم الفرنسي آلان ديلون، "ساحر النساء"، و"أسطورة السينما الفرنسية، عن عمر 88 عامًا.

ونختتم الأبرز في عام 2024، بمشهد الصلح بين النجمتين أصالة وأنغام بعد سنواتٍ من القطيعة، أمام عدسات الكاميرات، في "ليلة نجمات العرب" التي شهدتها الرياض مطلع السنة الحالية.