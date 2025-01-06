كان حفل توزيع جوائز "الغولدن غلوب" الـ 82 مليئًا بالبهجة، كما شهد الكثير من اللحظات العاطفية، ومنها الخطاب المؤثر الذي ألقته ديمي مور عن تقبل الذات، والتي فازت للمرة الأولى خلال مسيرتها الممتدة منذ 45 عامًا بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن أدائها في فيلم الرعب الكوميدي "The Substance".

وفي واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة أيضًا، وجّه أدريان برودي تحية خاصة لوالديه خلال خطابه بمناسبة فوزه بجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي - درامي عن دوره بفيلم "The Brutalist".

ومعظم البرامج التلفزيونية والأفلام التي فازت بجوائز الغولدن غلوب" تناولت موضوعات الشيخوخة والهجرة والقبول والبقاء.

وإلى السعودية التي شهدت هذا الأسبوع العديد من الحفلات الموسيقية الجماهيرية، منها الحفل الذي أحيته الفنانة المصرية آمال ماهر في قاعة المرايا الشهيرة بالعلا، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

وفي "موسم الرياض"، شارك 1000 شاب سعودي، في النسخة الثانية من "ليلة السامري" الموسيقية التراثية، وشهد الموسم أيضًا إقامة "ليلة الفارس" التي أحياها المغني السعودي راشد الفارس، وتصدرت الترند على منصة "إكس" في السعودية.

كما أحيت الفنانة اللبنانية ناسي عجرم حفلاً جماهيريًا في الرياض، شاركها فيه الفنان المصري رامي صبري.

وكان الجسمي قد أحيا الأسبوع الماضي احتفالية نادي "الاتحاد" في مدينة جدة السعودية، بمناسبة انضمام النادي السعودي لنادي "الرواد" الذي يضم أعرق أندية كرة القدم حول العالم، كما شارك في احتفالية نادي الاتحاد الفنان القطري فهد الكبيسي.

وبعد انقطاع دام 5 سنوات عن السينما، يبدو أن نجم الكوميديا المصري محمد سعد يحقق نجاحًا جماهيريًا من خلال أحدث أفلامه "الدشاش"، الذي قاربت إيراداته في شباك التذاكر الـ 10 ملايين جنيه مصري (197 مليون دولار) في 4 أيام، بحسب تقارير إعلامية مصرية.

وذلك بفارق كبير عن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، من بطولة عصام عمر، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية أواخر العام 2024. وكذلك عن فيلم "المستريحة" من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد.